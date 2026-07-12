نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الهند، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية المالديف، دورة علمية في عقيدة أهل السنة والجماعة بالعاصمة ماليه، خلال الفترة من 26 إلى 28 محرم 1448. وشارك في الدورة أكثر من 120 إماماً وخطيباً ومؤذناً وطالب علم من الجنسين، ضمن برامج الوزارة الخارجية الهادفة إلى نشر العلم الشرعي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال. وتناولت الدورة موضوعات في العقيدة، أبرزها التوحيد، والإيمان بأسماء الله وصفاته، والتوكل عليه، والقضاء والقدر. وتُعد هذه الدورة السادسة التي تنفذها الوزارة في جمهورية المالديف، والأولى خلال عام 1448.