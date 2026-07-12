بتوجيهٍ من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني قراراتٍ إدارية بترقية 512 فرداً إلى الرتب التي تلي رتبهم في مختلف التخصصات.



ورفع اللواء الركن شايع الودعاني الشكر والتقدير للقيادة على ما توليه من اهتمام ورعاية لرجال الأمن، مثمناً دعم وزير الداخلية، وحرصه المستمر على تعزيز أداء منسوبي القطاعات الأمنية والارتقاء بهم.



كما هنأ المدير العام لحرس الحدود الأفراد المترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لمواصلة العطاء والإخلاص في خدمة الدين ثم المليك والوطن.