فيما دعت باكستان إلى خفض التصعيد والالتزام بتفاهمات إسلام آباد، أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، أن مضيق هرمز مفتوح، بعدما زعمت إيران إغلاقه.



وقال ترمب في مقابلة مع «إن بي سي نيوز»: «ضربنا إيران بقوة شديدة الليلة الماضية، ومضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية»، مضيفاً: «كان لدينا اتفاق مع الإيرانيين أمس وتنازلوا عن كل شيء ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيّرة».



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن السفينة التي كانت ترفع علم قبرص استُهدفت بصاروخ وطائرات مسيّرة في الهجوم الإيراني، متوعدين بمحاسبة إيران.



وأشار المسؤولون إلى أن إيران استهدفت أيضاً سفناً أخرى عابرة للمضيق وأن الولايات المتحدة أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة، مبينين أن نطاق الغارات الأمريكية كان أوسع بكثير من جولات الأسبوع الماضي. وأوضحوا أن الهجمات توجه رسالة مفادها بأن الولايات المتحدة ستُحاسب إيران على مهاجمة السفن التجارية.



بدورها، قالت باكستان إن التطورات الأخيرة تسهم في زيادة حدة التوترات الإقليمية بقلق بالغ، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعمها الراسخ لسيادة جميع الدول الشقيقة في المنطقة ووحدة أراضيها.



ودعت باكستان جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس، واتخاذ خطوات فورية نحو خفض التصعيد، والالتزام بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد. كما أكدت باكستان التزامها بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية.



جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الخارجية الهندية فقدان مواطن هندي إثر هجوم استهدف السفينة التجارية «جي إف إس غالاكسي» قبالة سواحل سلطنة عُمان في وقت سابق اليوم.



ونددت الوزارة بالهجوم، موضحة أنه تم إنقاذ حتى الآن 10 من أصل 11 مواطناً هندياً كانوا على متن السفينة.



من جهة أخرى، قالت وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند إن الهجمات الإيرانية المتواصلة على السفن العابرة لمضيق هرمز انتهاك للقانون الدولي، معلنة وقوف بلادها إلى جانب دول الخليج في مواجهة موجة جديدة من الاعتداءات الإيرانية.