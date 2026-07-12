استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس، قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، يرافقه قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع نيوم العقيد البحري عبدالعزيز بن عبدالله العطوي، واطلع خلال اللقاء على التقرير الإحصائي السنوي للقوات الخاصة للأمن والحماية لعام 2025م.



وأثنى أمير منطقة تبوك على ما يقوم به منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا) في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من القيادة ومتابعة وزير الداخلية، مؤكداً دعم جميع أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة من قبل الإمارة والجهات الحكومية وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.



من جانبه، أعرب اللواء الفايز عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته الدائمة لكافة القطاعات الأمنية في المنطقة.