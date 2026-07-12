ترأس وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الأحد)، وفد السعودية المشارك في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF)، الذي تنظمه الأمم المتحدة، وذلك خلال زيارته إلى مدينة نيويورك.

وتأتي مشاركة المملكة في إطار حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، واستعراض ما حققته من منجزات في التنمية الحضرية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعكس التحول الذي تشهده المدن السعودية في تعزيز كفاءة البنية الحضرية، ورفع جودة الحياة، وتطوير البيئة العمرانية، وبناء مدن أكثر استدامة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي.

ويشارك الحقيل في الجلسة الرئيسية للمنتدى، ويلقي كلمة المملكة، مستعرضًا التجربة السعودية في التنمية الحضرية، ودور المدن في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين التخطيط الحضري، والاقتصاد، وجودة الحياة، بما يواكب المستهدفات العالمية للتنمية المستدامة.

وتؤكد مشاركة المملكة في المنتدى التزامها بمواصلة الإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى بناء مدن مستدامة، وتبادل التجارب والخبرات، وإبراز النموذج السعودي في التنمية الحضرية بوصفه أحد النماذج الرائدة التي تجمع بين التخطيط طويل المدى، والتنمية الاقتصادية، والارتقاء بجودة الحياة.