يشارك المنتخب السعودي للرياضيات في النسخة 67 من أولمبياد الرياضيات الدولي (IMO 2026) بمدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 10 إلى 21 يوليو، ممثلاً المملكة بستة طلبة موهوبين جرى تأهيلهم عبر برامج تدريبية مكثفة نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم. جاء إعداد الطلبة عبر مسار تدريبي متدرج بدأ من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو»، مروراً بملتقيات تخصصية، وصولاً إلى تدريب مكثف استمر قرابة شهرين بإشراف خبراء محليين ودوليين، لضمان جاهزية الطلبة الستة لخوض المنافسة العالمية. يخوض المشاركون اختبارين على مدى يومين، يتضمن كل منهما ثلاث مسائل رياضية عالية الصعوبة في مجالات الهندسة والجبر والتركيبات ونظرية الأعداد، ضمن مدة زمنية تبلغ أربع ساعات ونصف لكل اختبار، ما يتطلب قدرات استثنائية في التفكير التحليلي والإبداعي. تعكس مشاركة المملكة في هذا المحفل العلمي العالمي التزامها برعاية الموهوبين وتمكينهم، وتعزيز حضورها في مجالات العلوم والمعرفة والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030. كما تأتي امتداداً لمسيرة بدأت عام 2003 حين شاركت المملكة لأول مرة بصفة مراقب علمي، قبل أن تواصل حضورها وتطور مشاركاتها في هذه المنافسة الدولية العريقة.