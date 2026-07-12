أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم (الأحد)، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة سياسية امتدت لعقود، قاد خلالها قطر منذ عام 1995، قبل أن يسلم مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2013.

وقال الديوان الأميري في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448هـ الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاماً». كما دعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية.

من قيادة الجيش إلى إمارة قطر

وُلد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الأول من يناير عام 1952، وتلقى تعليمه العسكري في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية في ساندهيرست، التي تخرج فيها عام 1971، قبل أن يعود إلى قطر ليتدرج في المناصب العسكرية، حيث تولى قيادة اللواء المستقل، ثم رئاسة أركان الجيش، قبل تعيينه قائداً أعلى للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع.

وفي عام 1977، بويع ولياً للعهد، وظل في هذا المنصب حتى عام 1995، كما تولى رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط، وأسهم في إدارة ملفات التنمية والسياسات الاقتصادية، خصوصاً مع بدء تطوير قطاعي النفط والغاز.

تولي الحكم عام 1995

تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995، وقاد البلاد لمدة 18 عاماً شهدت خلالها قطر تحولات واسعة في البنية التحتية والاقتصاد والسياسة الخارجية، قبل أن يتنازل طوعاً عن الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013، في خطوة غير مسبوقة في المنطقة آنذاك.

أبرز المناصب

خلال مسيرته، تقلد الشيخ حمد بن خليفة عدداً من المناصب، من أبرزها:

* ولي عهد دولة قطر ووزير الدفاع عام 1977.

* رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب بين عامي 1979 و1991.

* رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.

* رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

* أمير دولة قطر بين عامي 1995 و2013.

إرث سياسي

يُعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمة في تاريخ قطر الحديث، إذ ارتبط اسمه بمرحلة من التحولات الاقتصادية والتنموية، قبل أن يختتم مسيرته السياسية بتسليم السلطة إلى الجيل التالي، ليحمل منذ ذلك الحين لقب «الأمير الوالد» حتى وفاته اليوم عن عمر ناهز 74 عاماً.