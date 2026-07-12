بدأت إدارات التعليم في عدد من المناطق فتح باب الترشيح للعمل مديرًا تنفيذيًا (المشرف العام) للمدارس المتكاملة، تمهيدًا لتطبيق نموذج المدارس المتكاملة، الذي يستهدف تطوير أداء المدارس الحكومية عبر قيادة مجموعة من المدارس ضمن إطار مهني موحد.

واشترطت إدارات التعليم أن يكون المتقدّم مديرًا لمدرسة حكومية لمدة لا تقل عن ست سنوات، أو مشرفًا تربويًا سبق له العمل مديرًا لمدرسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الحصول على الرخصة المهنية، واجتياز البرنامج

التأهيلي والمقابلات المهنية، وإثبات الكفاءة في القيادة وإدارة فرق العمل.

ويهدف النموذج إلى تحسين نواتج التعلم، وتطوير الأداء المدرسي، وبناء القدرات، وتعزيز الاستفادة من الموارد، مع احتفاظ كل مدرسة باستقلاليتها الإدارية وصلاحيات مديرها، فيما يتولى المشرف العام قيادة أعمال المجموعة وبرامج التطوير.

ويتراوح عدد المدارس في كل مجموعة بين خمس وثماني مدارس وفق معايير تراعي التقارب الجغرافي والكثافة الطلابية، ويُقاس نجاح النموذج بتحسّن مؤشرات الأداء وجودة القيادة المدرسية وكفاءة استثمار الموارد.

وأكدت وزارة التعليم أن النموذج لا يستحدث هيكلًا تنظيميًا جديدًا، بل يعتمد على استثمار المقاعد الإشرافية القائمة لدعم التطوير المدرسي.