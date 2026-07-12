شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الاجتماع الـ67 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، الذي عُقد أمس الأول في دولة الكويت، واستعرض الاجتماع تقرير أداء وأنشطة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وما حقّقته منظومة الربط الكهربائي من دعم للشبكات الكهربائية في دول المجلس، بما أسهم في تعزيز موثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية الخليجية. كما ناقش أبرز الأحداث التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة، إلى جانب مستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي وآخر التطورات المتعلقة بها.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية ورفع مستوى موثوقيتها، بما يدعم أمن الطاقة ويضمن استدامة إمدادات الكهرباء في دول مجلس التعاون.