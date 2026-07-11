في زمن صعدت فيه عملة «بيتكوين» إلى السماء وصنعت ثروات من لا شيء، ظهرت امرأة بلغارية تُدعى روجا إغناتوفا لتبيع للعالم حلم الثراء القادم. أطلقت على مشروعها اسم «وان كوين»، وسرعان ما تحولت من مجرد فكرة إلى واحدة من أضخم عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، مستحوذة على مليارات الدولارات من ملايين الضحايا حول العالم.

وروت روجا، التي لُقبت لاحقاً بـ «ملكة الكريبتو»، مع شريكها سيباستيان غرينوود، قصة ساحرة أذهلت المستثمرين. ووصفت روجا العملة بأنها «المنافس الشرس والقادم للقضاء على بيتكوين». واعتمد الثنائي على إستراتيجية جهنمية:

التسويق الشبكي (متعدد المستويات): تحويل المستثمرين أنفسهم إلى مسوقين يجلبون أصدقاءهم وعائلاتهم.

سلاح العلاقات الاجتماعية: استغلال الثقة العمياء بين الأقارب لتوسيع شبكة الضحايا.

الوهم بالثراء السريع: اللعب على وتر الخوف من ضياع الفرصة.

تغلغلت الشبكة في عشرات الدول، وتدفقت أموال الضحايا كالأنهار، وظن الجميع أنهم يمتلكون ثروة رقمية للمستقبل، لكن الحقيقة كانت صادمة ومظلمة للغاية.

وجاءت نقطة التحول عندما قررت الشركة التوسع تقنياً، وتواصلت مع خبير البرمجة المتخصص في تقنيات سلسلة الكتل (البلوك تشين)، بيورن بيوركه، وعرضت عليه منصب كبير التقنيين براتب خيالي.

وخلال مقابلات العمل، طرح بيوركه أسئلة تقنية بديهية، لتصعقه الإجابة التي لم يكن يتخيلها: فالشركة لا تمتلك أصلاً شبكة «بلوك تشين»!

تقنية البلوك تشين هي السجل الرقمي اللامركزي الآمن والشفاف الذي دونه لا يمكن لأي عملة مشفرة (مثل بيتكوين) أن توجد أو تعمل.

وكانت المفاجأة أن «ملكة الكريبتو» أطلقت العملة وباعتها للملايين، ثم بدأت تبحث عن مبرمج يبني لها الشبكة من الصفر بعد سنوات من جمع الأموال، لتغطية الخديعة!

وبطبيعة الحال، رفض بيوركه العرض المغري مدفوعاً بضميره المهني، وبدأ تحقيقاً تقنياً مستقلاً لكشف المستور. وأجرى مئات الاختبارات الرقمية على المعاملات التي كانت تتم داخل منصة «وان كوين».

وكانت النتيجة الفاضحة: فالمعاملات لم تكن تظهر في أي سجل حقيقي أو شبكة مشفرة. والنظام بأكمله لم يكن سوى قاعدة بيانات تقليدية عادية (مثل تلك المستخدمة في المواقع البسيطة)، تم تصميمها بدهاء لتحاكي شكل البلوك تشين وتوهم المستخدمين بوجود حركات مالية، بينما هي في الواقع مجرد أرقام وهمية على شاشة.

ومع تصاعد الشكوك وظهور الأدلة التقنية التي فضحت زيف العملة، لم تستسلم إدارة «وان كوين». وهاجم مسؤولو الشركة المنتقدين واعتبروهم «أعداء النجاح ومروجي شائعات»، وكثفوا الحملات الدعائية.

وفي محاولة مستميتة لإثبات أن العملة حقيقية، أطلقوا منصة تجارية تُدعى «ديل شيكر»، زاعمين أن المشتركين يمكنهم استخدام «وان كوين» لشراء المنتجات والخدمات الواقعية.

لكن الفخ انكشف سريعاً، حيث كانت المنصة تشترط على المشترين دفع جزء من قيمة أي عملية شراء بـ«العملة الحقيقية» (اليورو). هذا الشرط الفاضح أثبت للعالم أن العملة المزعومة بلا أي قيمة فعلية، وأن الإمبراطورية بأكملها كانت مجرد «مخطط بونزي» احتيالي يعتمد فقط على تدفق أموال الضحايا الجدد ليظل على قيد الحياة، قبل أن تختفي روجا إغناتوفا وتتبخر معها مليارات الدولارات، تاركة خلفها أكبر وعاء للأوهام الرقمية في التاريخ.