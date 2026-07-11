رحّب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل بإطلاق المؤشر العالمي لمرونة قطاع خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة (GWSRI)، خلال مشاركته في الفعالية التي نظّمتها اليونيسف وشركاؤها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وأشاد بجهود المنظمة وشركائها في تطوير هذا المؤشر.

وأكد الواصل في كلمة المملكة أن تعزيز مرونة أنظمة المياه بات ضرورة ملحة في ظل تحديات تغيّر المناخ وشحّ الموارد والأزمات المتزايدة. وأشار إلى أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية للمملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والتخطيط الاستباقي يسهم في استدامة خدمات المياه ورفع كفاءتها، وشدد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات لدعم الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.