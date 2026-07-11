أكدت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني عبدالعزيز البيز، أن الزخم المتنامي في العلاقات السعودية الكندية أسهم في توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والتعليمي، ما انعكس في ارتفاع أعداد المبتعثين والخريجين السعوديين في كندا، وتعزيز حضورهم في نخبة الجامعات والمؤسسات التعليمية والطبية المرموقة.

وقالت في تصريح تزامن مع مخرجات زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى السعودية، إن أعداد الأطباء السعوديين الخريجين المتوقع تخرجهم في التخصصات الصحية والطبية في كندا سجلت نموًا قياسيًا بلغ نحو 256%، إذ ارتفع عدد الخريجين خلال عام 2025 إلى 606 خريجين وخريجات، مقارنة بـ170 خريجًا في عام 2020، في مؤشر يعكس تنامي الحضور الأكاديمي والطبي السعودي في المؤسسات التعليمية والتدريبية الكندية.

وأضافت أن الملحقية الثقافية استقبلت دفعة جديدة من المبتعثين والمبتعثات ضمن مسار الرواد للعام الأكاديمي 2025-2026، بلغ عددهم 61 طالبًا وطالبة، التحقوا بجامعات مصنفة ضمن أفضل 15 جامعة على مستوى العالم.

وأكدت أن النمو المتواصل في أعداد الخريجين واتساع دائرة الالتحاق بالجامعات العالمية يعكسان الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الابتعاث من القيادة، ويسهمان في تعزيز الشراكات الأكاديمية بين المملكة وكندا، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة لنقل المعرفة ودعم القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها القطاع الصحي.