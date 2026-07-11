ثمّن وفد من وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة،

جاء ذلك خلال لقائهم رئيس المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ للمركز في غزة الدكتور عصام أبو خليل، في مقر المركز بالقطاع. وأشاد الوفد بالمبادرات التي أسهمت في تخفيف معاناة السكان وتلبية حاجاتهم الأساسية ودعم مسارات التعافي.

وأكّد عصام أبو خليل أن ما تقدمه المملكة يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تجمعها بالشعب الفلسطيني، ويعزز الثقة المجتمعية في الأعمال الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف قطاعات الدعم داخل غزة.