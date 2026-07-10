حالة عارمة من القلق والترقب سيطرت على الوسط الفني والشارع المصري خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء تفيد بنقل الفنان ماجد المصري إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لإجراء جراحة دقيقة وعاجلة في عينه، عقب وعكة صحية مفاجئة حبست أنفاس محبيه وزملائه.

الحكاية بدأت قبل يومين عندما باغت ماجد المصري جمهوره بتصريحات صحفية كشف فيها عن معاناته من نزيف حاد وقطع في شبكية العين، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قرر منعه من الحركة وإخضاعه لعملية جراحية فورية بمجرد توقف النزيف واستقرار حالة العين، وهو ما استدعى تجميد وتأجيل كافة نشاطاته الفنية لعدة أسابيع قادمة.

وفي ظل تصاعد المخاوف، خرج آدم المصري، نجل الفنان الكبير، في تصريحات صحفية ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول سبب الإصابة، حيث نفى تماماً تعرض والده لأي حادثة سير أو مشاجرة أو حتى إصابة مباشرة أثناء تصوير أعماله الفنية.

و قال نجل ماجد المصري: «العملية تمت بنجاح ولله الحمد، ووالدي يرقد حالياً في غرفة عادية بالمستشفى وليس في العناية المركزة، والإصابة لم تنتج عن أي حادثة، بل حدثت بصورة مفاجئة تماماً دون مقدمات».

وأضاف آدم أن والده لا يزال تحت الملاحظة الطبية المشددة، ولم يحدد الأطباء موعد خروجه حتى الآن، حيث يحتاج لقسط طويل من الراحة والنوم وتنفيذ فترة النقاهة بدقة داخل منزله.

هذه الوعكة الصحية الطارئة فرضت استراحة محارب إجبارية على النجم ماجد المصري، ليتأجل معها الإعلان عن موعد طرح أحدث أعماله السينمائية الضخمة فيلم «حدوتة»، الذي يجمعه بالنجم أحمد حلمي، ونخبة من النجوم أبرزهم أمينة خليل، ورحمة أحمد، وخالد الصاوي، وهو العمل الذي انتهى من تصويره قبل أيام وينتمي لفئة الدراما الاجتماعية والكوميدية.

وتأتي هذه الأزمة الصحية بعد فترة وجيزة من النجاح الساحق الذي حققه ماجد المصري في موسم دراما رمضان الماضي، حيث تصدر «الترند» ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة بعد أدائه الأسطوري لشخصية «راغب الراعي» في مسلسل «أولاد الراعي» بمشاركة خالد الصاوي ونرمين الفقي، ليدعوا له محبوه الآن بالشفاء العاجل والعودة السريعة لإكمال مسيرة نجاحاته.