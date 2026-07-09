أكدت الفنانة المصرية مي عمر أن فيلم «شمشون ودليلة» يعد تجربة مختلفة بالنسبة لها لأنه يجمع بين الأكشن والكوميديا في إطار خفيف، وهو ما جذبها للمشاركة فيه، معربة عن أمنيتها أن يحظى العمل بإعجاب الجمهور بعد المجهود الذي بذله فريق الفيلم.

تفاصيل دورها وتدريبات الأكشن

وأوضحت في تصريح إلى «عكاظ» أنها تقدم خلال الأحداث شخصية «دليلة»، وهي فتاة تمارس عمليات النصب وتخوض العديد من مشاهد الأكشن إلى جانب أحمد العوضي، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل مفاجآت ستظهر مع تطور الأحداث.

وأضافت أن خبرتها السابقة في تدريبات الأكشن التي استمرت نحو عامين استعداداً لعمل آخر ساعدتها على تنفيذ مشاهد الحركة بسهولة، مؤكدة أنها أصبحت أكثر اعتياداً على هذا النوع من الأدوار.

إصابة في الكواليس

وكشفت مي عمر أنها تعرضت لإصابة بسيطة أثناء التصوير بعد تعثرها خلال أحد مشاهد الأكشن ما تسبب في التواء قدمها، لكنها اطمأنت بعد الفحص الطبي واستكملت تصوير مشاهدها رغم شعورها بالألم.

وعن تعاونها مع أحمد العوضي، قالت إنها استمتعت بالعمل معه، واصفة إياه بأنه فنان ملتزم ومتعاون، معربة عن أملها في أن تنال الثنائية التي تجمعهما في الفيلم إعجاب الجمهور.

موقفها من المنافسة وموسم رمضان 2027

وفيما يتعلق بمنافسة أفلام الموسم، شددت مي عمر على أن المنافسة الفنية يجب أن تقوم على الدعم المتبادل بين الجميع، مؤكدة أن تهنئتها لصناع فيلم «خلي بالك من نفسك»، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد السقا، جاءت من منطلق الزمالة، لأن نجاح أي عمل يصب في مصلحة السينما.

وأشارت في ختام حديثها إلى أنها تعاقدت على بطولة مسلسل جديد تخوض به منافسات موسم رمضان 2027، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق.