توفيت إيمان، ابنة الفنان المصري الراحل وحيد سيف وشقيقة الفنان أشرف سيف، بعد بقائها في غيبوبة كاملة لمدة 73 يوماً، لتنتهي رحلة معاناة أثارت تعاطف متابعي الأسرة خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن أشرف سيف نبأ الوفاة عبر حسابه على «فيسبوك»، حيث ودّع شقيقته بكلمات مؤثرة، قائلاً: «بعد 73 يوماً في غيبوبة كاملة.. رحلت حبيبتي ونور عيني وتوأم روحي وأختي الغالية إيمان»، واصفاً إياها بأنها كانت من أطيب الأشخاص وأكثرهم نقاءً.

وكان أشرف سيف قد حرص طوال فترة مرض شقيقته على مناشدة محبيه ومتابعيه الدعاء لها، أملاً في تحسن حالتها الصحية، قبل أن يعلن خبر وفاتها.

ومن المقرر أن تُشيّع جنازة الراحلة ظهر اليوم (الخميس) من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن تُوارى الثرى في مدافن الأسرة بطريق الواحات، فيما يُقام العزاء مساء السبت القادم.

ويأتي رحيل إيمان بعد أيام قليلة من وفاة عمها الرسام سمير سيف، الذي فارق الحياة أثناء وجودها في المستشفى، في وقت كانت لا تزال ترقد فيه تحت تأثير الغيبوبة.