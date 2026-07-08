استقبل نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، وعدداً من القيادات الأمنية بمناسبة ترقيتهم.



وقدم الأمير فيصل بن فهد التهنئة للمترقين، متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر الذين سخّروا جميع الإمكانات لتحقيق الأمن للمواطن والمقيم والحفاظ على المقدرات.



من جانبه، أعرب اللواء الدكتور كتاب العتيبي عن شكره لنائب أمير المنطقة على حرصه واهتمامه، معرباً عن تمنياته لزملائه المترقين بالتوفيق.