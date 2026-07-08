اختتم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية (أبصر)، أمس (الثلاثاء)، النسخة السادسة من مشروع التطوير المهني للموارد البشرية في القطاع غير الربحي (تمهين)، برعاية وحضور رئيسة مجلس الأمناء الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة والشريكة.



وأكدت الأميرة عبير أن المشروع ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات الوطنية وتمكين القطاع غير الربحي، مشيرة إلى أن «تمهين» أسهم في تطوير الكفاءات المهنية والقيادية للعاملين في القطاع عبر رحلة تدريبية استمرت ستة أشهر.



من جانبه، أشاد رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور فهد بن أحمد الحربي بالمشروع، مؤكداً أنه يعكس أهمية الشراكة بين الجامعة والقطاع غير الربحي في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز الأثر المجتمعي.



وشهدت النسخة السادسة تنفيذ 14 دورة تدريبية بإجمالي 56 ساعة، استفاد منها 300 متدرب ومتدربة يمثلون 39 جهة، بمشاركة 15 مدرباً ومدربة، وبالتعاون مع 10 من شركاء النجاح.