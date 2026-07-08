في ظل التحولات الحضرية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، يواصل قطاع الإعلانات الخارجية نموه بوتيرة متسارعة، مدفوعاً بالاستثمارات في البنية التحتية والتطوير العمراني والمشاريع النوعية التي تشهدها مدينة الرياض، مما يخلق فرصاً جديدة للعلامات التجارية للوصول إلى جمهورها عبر منصات إعلامية رقمية متطورة.

ومنذ تأسيسها، برزت روتانا ساينز، الممثل للتحالف بين الشركة الحديثة للدعاية والإعلان المحدودة وروتانا للخدمات الإعلامية، كشركة رائدة في قطاع الإعلانات الخارجية، من خلال تقديم حلول إعلامية مبتكرة أسهمت في تطوير المشهد الإعلاني وتعزيز حضور العلامات التجارية في مختلف أنحاء المملكة.

وخلال السنوات الماضية، نجحت روتانا ساينز في تسويق وإدارة عدد من أبرز مشاريع الإعلام الخارجي في مدينة الرياض، من بينها شاشة برج المملكة، التي تعد من أكبر الشاشات الرقمية في المملكة، إلى جانب عدد من المواقع الرقمية المتميزة التي وفرت للعلامات التجارية حضوراً استثنائياً في أهم المواقع الحيوية بالعاصمة.

واليوم، تواصل روتانا ساينز تعزيز مكانتها بصفتها الممثل والمسوق الحصري للعقد الثالث الذي وقعته شركة ريمات الرياض للتنمية مع الشركة الحديثة للدعاية والإعلان المحدودة لإنشاء وتشغيل وصيانة اللوحات الإعلانية على واجهات المباني في عدد من المواقع الإستراتيجية بمدينة الرياض.

ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية لمحفظة روتانا ساينز، إذ سيوسع شبكة الشاشات الرقمية التي تقوم الشركة بتسويقها إلى 18 واجهة رقمية متميزة في مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال عام 2026، مما يمنح العلامات التجارية فرصاً أكبر للوصول إلى جمهورها عبر مواقع إستراتيجية ذات كثافة مرورية عالية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصات الرقمية في تعزيز المشهد الحضري، وتوفير حلول إعلانية حديثة تجمع بين الإبداع والتقنيات الرقمية، وتتيح للعلامات التجارية تنفيذ حملات أكثر تأثيراً وتفاعلاً مع الجمهور.

وقد استفادت العديد من العلامات التجارية الرائدة في قطاعات السلع الاستهلاكية، والبنوك، والسيارات، والعقارات، والتجزئة، والسلع الفاخرة، والضيافة، وغيرها من الحلول الإعلامية التي تقدمها روتانا ساينز، مما أسهم في تعزيز حضورها وزيادة تفاعل الجمهور مع حملاتها.

ومع استمرار النمو العمراني الذي تشهده مدينة الرياض واستعدادها لاستضافة عدد من أبرز الفعاليات العالمية خلال السنوات القادمة، تواصل روتانا ساينز الاستثمار في تطوير حلول إعلامية مبتكرة تدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية، وتوفر للعلامات التجارية منصات رقمية عالية التأثير، بما يواكب طموحات المملكة ورؤية السعودية 2030.