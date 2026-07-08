أثارت أمسية شعرية لعدد من الشعراء أقامها نادي كفاءات الإعلامي، نهاية الأسبوع الماضي في محافظة جدة، استياء شعراء مشاركين، وعدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي ممن رصدوا تجاوزات في مقطع فيديو متداول، وردت على لسان مشاركة في الأمسية، ما دفع كاتبة الرأي الدكتورة وفاء الرشيد لإعادة نشر الفيديو، وتقديمه بكلمة (عيب)، ولقي الفيديو نقداً لاذعاً وتفاعلاً كبيراً.

وأوضح الشاعر خالد قمّاش؛ أنه اتصل به أحد أصدقائه (من مشاهير تغطيات السناب) ودعاه للمشاركة في أمسية شعرية، وترشيح شعراء ليشاركوا معه؛ فرشح الشاعر طلال الطويرقي، مؤكداً أن نادي كفاءات الإعلامي رشّح بقية المشاركين، وأضاف: كان الحضور رائعاً ومتفاعلاً إذ امتلأت صالة المقهى. ولفت قمّاش إلى أنه انسحب من بعض الجولات لعدم ارتياحه لما سمع من أغلب المشاركات. وتمنى لو أن منظمي الأمسية، أحسنوا اختيار الأسماء الإبداعية التي تغص بها مدينة جدة.

وعزا الشاعر طلال الطويرقي ما حدث في الأمسية إلى غياب التصنيف الإبداعي والأدبي، كونه ليس ثمة مظلة إبداعية رسمية مصنفة يستظل بظلها المبدعون الحقيقيون -كما قال-، واقترح أن تتبنى المبادرة هيئة الأدب والنشر والترجمة كونها المنوط بها، شأنها في ذلك شأن الهيئات التي تمنح رخصها لمزاولي المهن، وأضاف: من حق المبدعين أن يحصلوا على عضوية الهيئة باعتبار التصنيف الأدبي، واستناداً إلى نتاج المبدعين وحضورهم الثقافي والأدبي، ما يضع الأمور في نصابها الطبيعي ويحمي الأدب من متسلقيه الذين يدعون الانتساب إليه ويجلسون إلى جوار المبدعين الذين أنفقوا سنوات طوال في الكتابة والإبداع والتميز، وأبدى أسفه لحضور الأمسية ما اضطره إلى مغادرة المنصة اعتراضاً على ما جرى في حينه، مؤكداً عدم رضاه عن ذلك المستوى، وأنه عبّر عن استيائه قبل مغادرته للمنصة.

فيما أكدت الشاعرة نسرين الطويرقي، التي ظهرت في فيديو متداول، أن النص المذكور يحمل طابعاً أدبياً رمزياً بحتاً، وفيه دعوة إلى التعامل بالحكمة والهدوء وتغليب لغة الحوار في العلاقات، إضافة إلى استعارات أدبية يقصد بها الاحتواء والسند والدعم المعنوي، وكي يكون الإنسان مصدر راحة وطمأنينة للآخر وقت الشدة، على غرار ما ورد في الشعر العربي من تشبيهات مثل «أنت بلسم جراحي» و «حضنك وطن» وأضافت؛ أن الهدف من النص التعبير عن قيم المودة والوفاء والاحترام المتبادل، ضمن الإطار الأدبي المتعارف عليه، ولا يتضمن أي إساءة أو خروج عن الذوق العام.

فيما أوضح مؤسس نادي كفاءات الإعلامي عبدالرحمن جبران، أنه اضطر للاستعانة بالمقدمة نسرين الطويرقي، لتسهم في الأمسية؛ إثر اعتذار إحدى المشاركات، مؤكداً أن الشاعرة قرأت من ديوان مطبوع ومفسوح من وزارة الإعلام.