توعد مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء)، إيران بعواقب بسبب تصرفاتها في مضيق هرمز، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تقبل ما وصفه بالممارسات الإيرانية في الممر المائي الحيوي.



ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي قوله: وزارة الخزانة ألغت قراراً يسمح ببيع النفط الإيراني، موضحاً أنهم لا يقبلون تصرفات إيران في مضيق هرمز وستقابل بعواقب.



وأشار المسؤول إلى أن المفاوضين الأمريكيين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.



وتعرضت ثلاث سفن لهجمات في مضيق هرمز في الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها ناقلة قطرية للغاز المسال وناقلة سعودية.



وجهت الدوحة اتهامات لطهران باستهدافها، وذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.



ونددت السعودية وقطر بالهجمات، مؤكدتين رفضهما للسلوك الإيراني.



وقال مركز المعلومات البحرية المشترك إن 3 حوادث استهدفت ناقلة غاز طبيعي شرق ليما بسلطنة عمان، وناقلتي نفط شرق خورفكان بالإمارات وشرق شبه جزيرة مسندم بعمان، مشيراً إلى استمرار هجمات الحرس الثوري الإيراني والنداء اللاسلكي للسفن ونشاط المسيرات، تزامناً مع رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى شديد بعد الهجمات الأخيرة.



وأشار مركز المعلومات إلى استمرار الحركة في الممرين الشمالي والجنوبي بالمضيق دون انتقال السفن إلى المسار العماني، مؤكداً أن الولايات المتحدة تواصل تأمين القوافل التجارية دون انقطاع رغم ارتفاع مستوى التهديد.



تأتي الحادثة رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن ترتيبات لضمان استمرار الملاحة خلال فترة التهدئة، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن مسارات العبور وآلية إدارة حركة السفن في المضيق.