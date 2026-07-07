تستعد الفنانة العراقية رحمة رياض للعودة إلى إحياء حفلاتها في المملكة العربية السعودية، من خلال أمسية غنائية تحتضنها العاصمة الرياض 24 يوليو، في أول لقاء يجمعها بجمهورها السعودي منذ 2022، وسط ترقب واسع من محبيها.

أمسية مرتقبة في الرياض

يُقام الحفل على مسرح جامعة الأميرة نورة بالرياض، ضمن الفعاليات الفنية لموسم الصيف، في أمسية ينتظر أن تقدم خلالها رحمة رياض باقة من أبرز أعمالها، إلى جانب مجموعة من الأغنيات العراقية التي اشتهرت بها.

رسالة اشتياق للجمهور

وعبّرت رحمة رياض عن حماسها للعودة إلى جمهورها السعودي، قائلة: «يا أهل السعودية الغاليين.. وحشتوني مرة»، في رسالة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حضور فني متواصل

وتواصل رحمة رياض نشاطها الفني، إذ شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال تقديم الأغنية الدعائية لمسلسل «حكاية نرجس» بعنوان «تستنوا إيه»، من كلمات نادر عبدالله وألحان عزيز الشافعي، محققة تفاعلاً لافتاً بالتزامن مع عرض العمل.