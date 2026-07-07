يشهد موسم صيف 2026، واحدة من أبرز المنافسات السينمائية، مع دخول الفنان المصري أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز سباق شباك التذاكر بفيلمين جديدين، في أول مواجهة مباشرة بينهما داخل دور العرض، وسط ترقب لمعرفة أي العملين سينجح في تحقيق الإيرادات الأعلى.

ويفتتح العوضي المنافسة بفيلم «شمشون ودليلة»، المقرر عرضه في 8 يوليو، بينما تعود ياسمين عبدالعزيز إلى السينما بعد غياب من خلال فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي ينطلق في 22 يوليو، لتشتعل المنافسة خلال ذروة الموسم الصيفي.

وقال الناقد الفني عماد يسري، في تصريح لـ«عكاظ»، إن العوضي يمتلك أفضلية نسبية في البداية بحكم طرح فيلمه أولاً، ما يمنحه فرصة لاستقطاب الجمهور وتحقيق إيرادات مبكرة قبل وصول الفيلم المنافس، مشيراً إلى أن شعبيته، إلى جانب الحضور الجماهيري لمي عمر، قد تنعكس إيجاباً على الإقبال.

وأكد يسري، أن النجاح التجاري لا يرتبط بأسماء النجوم فقط، بل يعتمد في المقام الأول على جودة السيناريو وقدرته على جذب المشاهد والمحافظة على استمرار الإقبال، لافتاً إلى أن تاريخ السينما يضم أعمالاً انطلقت بقوة ثم تراجعت بسبب ضعف النص.