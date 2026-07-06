في اكتشاف أثري يعيد إحياء صفحات من تاريخ الحضارات القديمة، عثر علماء آثار روس على خاتم برونزي نادر يعود إلى أكثر من 2200 عام، يحمل نقشاً يُعتقد أنه للملكة المصرية أرسينوي الثالثة، في دليل جديد على عمق الروابط التجارية والثقافية التي جمعت مصر البطلمية بمناطق شمال البحر الأسود خلال العصر الهلنستي.

وجاء الاكتشاف خلال أعمال تنقيب في موقع أثري يُعرف باسم «مجموعة عقارات فوسكريسينسكوي-6» بمدينة أنابا الروسية المطلة على البحر الأسود، على بعد نحو 500 متر من محطة السكك الحديدية في المدينة، وفق ما أورده موقع «روسيا اليوم».

ولم يقتصر الكشف على الخاتم البرونزي، إذ عثر فريق التنقيب أيضاً على مجموعة من الأواني واللقى الأثرية التي تعود إلى العصر الهلنستي، ما يعزز القيمة التاريخية للموقع ويؤكد أهميته بوصفه أحد المراكز المرتبطة بالنشاط التجاري في تلك الحقبة.

ويحمل الخاتم نقشاً واضحاً لرأس امرأة من الجانب، وقد رجّح الخبراء أنها الملكة المصرية أرسينوي الثالثة، التي حكمت مصر بين 220 و204 قبل الميلاد. ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية استثنائية، إذ تشير الدراسات الأولية إلى أن الخاتم صُنع خلال فترة حكمها، وهو ما يمنحه قيمة تاريخية وأثرية كبيرة.

كما أوضح الباحثون أن التأريخ الزمني لمجموعة القطع المكتشفة في الموقع، التي تضم أمفورات وأباريق وأكواباً مزخرفة، يتوافق مع فترة حكم أرسينوي الثالثة، وهو تطابق نادر في الاكتشافات الأثرية ويساعد على تحديد الإطار الزمني للموقع بدقة.

ويُعد هذا الخاتم من فئة ما يُعرف لدى علماء الآثار بـ«الخواتم البطلمية»، وهي قطع أثرية انتشرت في مناطق شمال البحر الأسود خلال النصف الثاني من القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، وتشكل شاهداً على اتساع النفوذ التجاري والثقافي للدولة البطلمية خارج حدود مصر.