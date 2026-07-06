يواجه الاتحاد الألماني لكرة القدم عقبة بشأن التعاقد مع يورغن كلوب لتدريب «المانشافت»، على الرغم من إعلان المدرب ترحيبه بتولي المهمة، خلفاً للمدير الفني يوليان ناغلسمان الذي استقال عقب الوداع المُخيب لبطولة كأس العالم 2026 من دور الـ32 على يد باراغواي.

ويشغل المدرب السابق لليفربول منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول» النمساوية، المالكة لعدد من الأندية حول العالم، أبرزها لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي، وفي الساعات الماضية، كشفت قناة «سكاي ألمانيا» عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورغن كلوب.

غضب من المفاوضات

ونشرت شبكة «فوت ميركاتو» تقريراً بعنوان: «ريد بول غاضبة من يورغن كلوب وتريد أن تجعل ألمانيا تدفع الثمن!».

وذكرت الشبكة الفرنسية، أن المجموعة النمساوية مستاءة للغاية من إعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم، تفاوضه مع كلوب دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع المجموعة، وقد أثار هذا الإعلان غضب إدارة «ريد بول» بشدة، التي كانت تأمل في جعل المدرب الألماني محور مشروعها الكروي الطموح للسنوات القادمة.

مطالبة بتعويض مالي

ويطالب مسؤولو «ريد بول» بتعويض مالي لفسخ عقد كلوب الممتد حتى 2029، وهذا المطلب ليس بالهين، إذ لم يسبق للاتحاد الألماني أن دفع أي تعويض من أجل التعاقد مع مدرب.

محاولات ودية

وأوضح التقرير أن رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف يقود المفاوضات مع المجموعة النمساوية لمحاولة التوصل إلى اتفاق وتجنب فشل التعاقد مع كلوب، ومن المقرر عقد اجتماع أولي الأسبوع القادم في نيويورك بين وفد من الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورغن كلوب ووكيل أعماله مارك كوسيكه، وقد يشارك ممثلون عن «ريد بول» في المناقشات لحل الوضع نهائياً.