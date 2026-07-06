في ليلة كروية استثنائية، قلب إيرلينغ هالاند موازين سباق هدافي كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفين في شباك البرازيل، ليقود منتخب النرويج إلى انتصار تاريخي ويصل برصيده إلى 7 أهداف، معادلاً الرقم الذي يحمله كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صدارة قائمة الهدافين.



لم يكن ما قدمه هالاند مجرد ثنائية جديدة تضاف إلى سجله، بل كان إعلاناً واضحاً بأن المهاجم النرويجي حاضر بقوة في أهم لحظات البطولة. ففي مباراة حملت الكثير من الضغوط، أثبت قدرته على صناعة الفارق، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور ويشعل في الوقت ذاته سباق الحذاء الذهبي.



ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ينجح هالاند في الانفراد بصدارة الهدافين؟ أم يرد ميسي أو مبابي في الأدوار القادمة؟ الإجابة ستأتي من المستطيل الأخضر، لكن المؤكد أن سباق الحذاء الذهبي دخل مرحلة لا تقبل أي هامش للخطأ، وأن كل هدف قد يكون كافياً لصناعة مجد جديد.