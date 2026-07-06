فجر منتخب النرويج واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل من دور الـ16، إثر فوزه بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي ويُنهي مشوار «السيليساو» مبكراً.



وخطف النجم إيرلينغ هالاند الأضواء بعدما سجل هدفي النرويج، مقدماً عرضاً استثنائياً قاد به منتخب بلاده إلى انتصار تاريخي على أكثر المنتخبات تتويجاً بكأس العالم، كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية في شباك البرازيل خلال مباراة واحدة بالمونديال منذ نصف نهائي نسخة 2014.



وجاء خروج البرازيل بمثابة صدمة لجماهيرها، بعدما كانت من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، إلا أن المنتخب النرويجي فرض أفضليته واستثمر الفرص التي سنحت له ليحقق فوزاً تاريخياً، ويؤكد أنه أحد أبرز مفاجآت النسخة الحالية.



وبهذا الانتصار، يواصل منتخب النرويج حلمه في كأس العالم 2026، بينما تدخل البرازيل مرحلة مراجعة بعد وداع مبكر أنهى آمالها في استعادة اللقب العالمي.