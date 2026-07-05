فُجعت محافظة البصرة، جنوبي العراق، بمأساة مرورية جديدة حصدت أرواح عائلة بأكملها، لتعيد إلى الأذهان لوعة الفاجعة التي شهدتها المحافظة قبل أسابيع قليلة وأدت إلى مصرع نحو 20 شخصاً في حادثة سير مماثلة.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الحادثة الأخيرة نتجت عن تصادم عنيف اشتركت فيه ثلاث مركبات على طريق «خور الزبير» الإستراتيجي، وأسفر في حصيلة مفجعة عن وفاة رجل وزوجته وطفليهما في مكان الحادث، في حين أُصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة.

وقد سارعت فرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع التصادم وأخلت جثامين الضحايا الأربعة،

ونقلت المصابين إلى المستشفى القريب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت المصادر الطبية أن حالتهم الصحية باتت مستقرة حالياً. وفي غضون ذلك، أشارت التحقيقات المرورية الأولية إلى أن الخطأ البشري كان وراء الكارثة، إذ تبين أن أحد السائقين يتحمل المسؤولية الكاملة عن وقوع التصادم.