في خطوة جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين، أعلنت «واتساب» إطلاق ميزة «أسماء المستخدمين» (Usernames)، التي تتيح التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة رقم الهاتف، على أن يبدأ طرحها تدريجيًا خلال الأشهر القادمة.

وأوضحت الشركة، أن باب حجز أسماء المستخدمين فُتح اعتبارًا من هذا الأسبوع، ليتمكن المستخدمون من اختيار الأسماء التي يرغبون بها قبل الإطلاق الرسمي، في ظل تجاوز عدد مستخدمي التطبيق ثلاثة مليارات مستخدم، وما يرافق ذلك من احتمالات تشابه الأسماء.

ويتمكن المستخدم من إنشاء اسمه عبر إعدادات الحساب في أحدث إصدار من واتساب، مع التحقق من توفره، بينما يقترح التطبيق أسماء بديلة في حال كان الاسم المطلوب مستخدمًا. وإذا حُجز الاسم قبل وصول الميزة إلى الدولة، فيظل محفوظًا حتى تفعيلها مع إرسال إشعار للمستخدم. وأكدت واتساب، أن الميزة ستتيح بدء المحادثات مع أشخاص جدد أو أنشطة تجارية دون إظهار رقم الهاتف، في حين يظل الرقم ظاهرًا لجهات الاتصال التي سبق مشاركته معها. كما لن توفر الخدمة دليلًا عامًا للبحث عن المستخدمين، ولن يتمكن أي شخص من مراسلة مستخدم آخر إلا إذا كان يعرف اسم المستخدم كاملًا.

وأضافت الشركة، أنها توفر خيارًا اختياريًا يسمى «مفتاح اسم المستخدم» لزيادة مستوى الحماية، كما يتمكن منشئو المحتوى والشركات من استخدام أسماء موحدة عبر منصات ميتا المختلفة متى كانت متاحة، بما يسهم في تعزيز الهوية الرقمية وتسهيل الوصول إليهم.