استيقظت محافظة «تيكيرداغ» شمال غربي تركيا، في الساعات الأولى من فجر أمس (السبت)، على دوي انفجار مروع ناجم عن تسرب في تمديدات الغاز الطبيعي داخل شقة بالطابق السادس، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووثقت مقاطع فيديو التُقطت من مسرح الحادثة مشاهد صادمة تعكس ضراوة الانفجار؛ إذ انهار جزء كبير من جدران الشقة بفعل شدة الضغط، ما أدى إلى قذف شخصين إلى الأسفل ليُعثر عليهما جثتين هامدتين على الرصيف.

وتسببت الشظايا والركام المتطاير في تحطيم واجهة المبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بالسيارات المصطفة في الشارع، لتبدو المنطقة في لحظات وكأنها تعرضت لقصف في ساحة معركة.

وعاشت المنطقة حالة عارمة من الهلع؛ إذ هرع سكان البناية والمباني المجاورة إلى الشوارع بلباس النوم وسط صرخات الذعر، في حين طوقت فرق الطوارئ والإسعاف الموقع على عجل لبدء عمليات الإنقاذ وتفقد الطوابق المتضررة.

ووسط أكوام الركام والغبار الذي ملأ الأجواء، خيمت حالة من القلق؛ إذ تجمهر عشرات المواطنين في الأسفل وعيونهم شاخصة نحو الطوابق العلوية، بينما انشغل آخرون بإجراء اتصالات هاتفية متسارعة بأقاربهم لطمأنتهم والدموع تملأ مآقيهم.