في حادثة كادت أن تنتهي بكارثة، نجت امرأة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد سقوطها من ارتفاع شاهق أثناء تسلق أحد أخطر الجبال في ولاية كاليفورنيا، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في الوصول إليها وسط ظروف جوية بالغة الصعوبة.

وذكرت دائرة الغابات الأمريكية أن الحادثة وقعت أثناء صعود المرأة برفقة مجموعة من المتسلقين المبتدئين عبر أحد المسارات الشهيرة في الجبل، حيث فقدت توازنها عند ارتفاع نحو 12 ألف قدم، قبل أن تنزلق وتسقط إلى مستوى نحو 11,500 قدم.

وتلقت فرق البحث والإنقاذ البلاغ ظهر يوم الحادثة، لتبدأ على الفور عملية الإنقاذ بمشاركة حراس التسلق ودورية الطرق السريعة في كاليفورنيا. إلا أن الغيوم الكثيفة منعت مروحية الإنقاذ من الوصول إلى موقع المصابة، ما اضطر أحد رجال الإنقاذ إلى متابعة المهمة سيرًا على الأقدام.

وخلال العملية، ساعد أحد أفراد المجموعة في نقل معدات الإنقاذ، بينما بقي متسلق آخر كان موجودًا في المنطقة إلى جانب المصابة حتى وصول الفرق المختصة.

وأشارت السلطات إلى أن المرأة كانت في كامل وعيها وتمتعت بمعنويات جيدة رغم إصاباتها المتعددة، والتي شملت اشتباهًا بكسر في الكاحل الأيمن، إلى جانب إصابات أخرى ناجمة عن السقوط من ارتفاع كبير.

وبعد تثبيتها على نقالة مخصصة للإنقاذ في المناطق الوعرة، نُقلت إلى موقع آمن، قبل أن تتمكن مروحية الإسعاف من إجلائها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي أعقاب الحادثة، جددت دائرة الغابات الأمريكية تحذيراتها من المخاطر التي يشكلها جبل شاستا، مؤكدة أنه يُعد من أكثر مناطق التسلق تحديًا، بسبب التقلبات الجوية المفاجئة، والمنحدرات الثلجية، والانهيارات الصخرية التي قد تهدد حتى المتسلقين أصحاب الخبرة.