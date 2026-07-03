عندما يفكر اللصوص في اقتحام متجر، فإن أكبر مخاوفهم هي مواجهة رجال الأمن أو قضبان السجون. لكن في إندونيسيا، واجه أربعة لصوص مصيراً غريباً لم يخطر لهم على بال، بعد أن قرر السكان المحليون التخلي عن الطرق التقليدية وتلقينهم درساً قاسياً تحول إلى تريند عالمي وصدم رجال الشرطة أنفسهم!

فكيف كانت هذه العقوبة المبتكرة والمثيرة للدهشة؟

الفخ البرتقالي.. طرود بشرية مشلولة تماماً

بدأ الكابوس عندما تسلل الرجال الأربعة ليلاً بهدف سرقة أحد المتاجر، لكن يقظة الأهالي أحبطت المخطط في ثوانٍ معدودة وتمت محاصرتهم.

وبدلاً من استخدام العنف أو اقتيادهم إلى مركز الأمن، أحضر الأهالي بكرات ضخمة من الشريط اللاصق العريض لونه برتقالي فاقع، وبدأت عملية عقاب سينمائية، حيث قاموا بلف اللصوص الأربعة من الرأس إلى القدمين بطبقات كثيفة ومحكمة من الشريط، حتى تحولوا تماماً إلى ما يشبه «المومياوات البرتقالية». لدرجة شلت حركتهم بالكامل وجعلتهم غير قادرين حتى على تحريك إصبع واحد، وتم رميهم على الأرض في أوضاع غريبة ومضحكة.

وعندما وصلت قوات الشرطة الإندونيسية إلى موقع الحادثة، أصيب رجال الأمن بالدهشة والذهول من المشهد الصادم، إذ لم يجدوا لصوصاً هاربين أو مقيدين بالحبال، بل وجدوا «طروداً بشرية» مغلفة بالكامل بالبلاستيك البرتقالي في انتظارهم!

انتشرت اللقطات التي وثقت الواقعة كالنار في الهشيم على المنصات الرقمية، وسط انقسام حاد بين المتابعين:

الفريق الأول: أشاد بذكاء الأهالي وسرعة تصرفهم الآمن الذي حمى المتجر دون نقطة دم واحدة.

الفريق الثاني: تساءل بقلق عن حدود «التدخل المجتمعي» وقانونية معاقبة المتهمين وشل حركتهم بهذه الطريقة المهينة قبل عرضهم على القضاء.

وفي النهاية، قطعت الشرطة الشريط اللاصق وقامت بنقل اللصوص الأربعة إلى التحقيق لبدء الإجراءات القانونية بحقهم، في واقعة أثبتت أن غضب الأهالي قد يكون أحياناً أغرب بكثير من خيال صُناع السينما!