دخل مدير منتخب مصر إبراهيم حسن في مشادة كلامية مع أحد أفراد أمن الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخب مصر قبل المواجهة الهامة أمام أستراليا، اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سبب المشادة

ونشبت المشادة بسبب تعامل فرد الأمن الأمريكي بطريقة غير لائقة مع طفل مصري أثناء التقاطه بعض الصور مع بعثة المنتخب المصري، ما أثار غضب إبراهيم حسن الذي تحدث معه بأسلوب حاد، قبل أن تنتهي المشادة سريعاً.

تأهل تاريخي لمصر

وتجاوز منتخب مصر دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب بلجيكا متصدر المجموعة.

في المقابل، صعد منافسه منتخب أستراليا إلى الدور ذاته بعد حلوله وصيفاً للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متأخراً بنقطتين عن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأستراليا مع المتأهل من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في دور الـ16 من مونديال 2026.