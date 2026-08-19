كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس حقيقة الشائعة المتداولة بشأن اعتناقه الإسلام، عقب زواجه من وكيلة الأعمال المغربية سهيلة الطاهري.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الساعات الماضية أن كارلوس اعتنق الإسلام قبل نحو أربعة أسابيع، بعد أن نطق الشهادة خلال لقاء مع الشيخ جهاد حمادة، أحد الشخصيات المعروفة في المجتمع المسلم في البرازيل، كما انتشرت صور تُظهر إقامة حفل زواجه على الطريقة الإسلامية، بحضور مأذون شرعي.

«أكن أقصى درجات الاحترام للإسلام»

وقال كارلوس في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «أنا أكن أقصى درجات الاحترام للإسلام، ومن الرائع رؤية زوجتي وهي تصلي، لكن الشائعات المتداولة بشأن اعتناقي الإسلام غير صحيحة».

مراسم زواج بأكثر من طريقة

وحول مراسم زواجهما، أوضح أن الاحتفال أُقيم بأكثر من صيغة، قائلاً إنهما حرصا على إقامة مراسم تتناسب مع معتقدات أفراد العائلة، كونهم كاثوليك، إلى جانب مراسم أخرى تناسب زوجته وأصدقاءها المسلمين.

اجتماع عمل وراء قصة الحب

وعن بداية قصة حبه بزوجته المغربية، كشف الظهير الأيسر الأسطوري، البالغ من العمر 53 عاماً، أن تعارفهما بدأ خلال اجتماع عمل مرتبط بكرة القدم، مشيراً إلى أنها سيدة أعمال ناجحة، وأن علاقتهما مستمرة منذ عامين، سواء على المستوى العاطفي أو المهني.