أكد قائد أبها ومنتخب عسير سابقاً الدكتور عبداللطيف آل شعثان أن تأهل الأخضر إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعد فوزه على المنتخب القطري بركلات الترجيح (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، جاء عن جدارة واستحقاق.



وقال لـ«عكاظ»: «الأخضر كان الأفضل في أغلب فترات اللقاء، وتفوق بوضوح في الاستحواذ وعدد التسديدات والركنيات مقارنة بالعنابي».



وأضاف: «بدأ المنتخب المباراة بضغط عالٍ ورغبة في امتلاك الكرة، ووصل لمرمى قطر عدة مرات خاصة في الشوط الأول، ما يؤكد نجاح خطة دونيس في الضغط المبكر ونقل اللعب للأطراف ودفع قطر للتراجع».



وتابع: «لاعبو الأخضر نجحوا في تحجيم خطورة أكرم عفيف، أبرز أسلحة قطر الهجومية، فقل تأثيره كثيراً، وساهم التنظيم الدفاعي بين قلبي الدفاع والمحاور والتعامل المميز مع العرضيات في إبطال هجمات المنافس».



ولفت آل شعثان إلى أن المنتخب افتقد للحسم أمام المرمى رغم وصوله المتكرر لمناطق الخطورة، وكان يحتاج لتحركات أعمق خلف الدفاع القطري لحسم اللقاء في وقته الأصلي، مشدداً على أن مواجهة التكتلات لا تكون بالتمرير فقط، بل برفع الإيقاع والتحرك بدون كرة والاختراق بين المدافع والظهير.