اكتسح المنتخب الإنجليزي مضيفه منتخب كرواتيا بسبعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب "إتش إن كي رييكا" بمدينة رييكا الكرواتية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وسجل هاري كين هدفين في الدقيقتين (8) و(53)، وجود بيلينغهام عند الدقيقة (21)، وأنتوني غوردون في الدقيقة (39)، وبوكايو ساكا هدفين في الدقيقتين (45) و(68)، قبل أن يختتم مورغان روجرز السباعية عند الدقيقة (87).



وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي منتخب كرواتيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.