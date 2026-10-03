تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعد فوزه على المنتخب القطري «بطل آسيا» بركلات الترجيح (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وهو التأهل الذي يعيد «الأخضر» إلى منصة الحسم للمرة التاسعة في تاريخ البطولة، في رقم يعكس عمق التجربة وأهمية الأخضر في أعرق البطولات الإقليمية.



(تسعة نهائيات.)



على مدار 56 عامًا منذ انطلاق البطولة عام 1970، شارك منتخبنا في 26 نسخة سابقة، وبلغ المباراة النهائية في ثماني مناسبات سابقة، لتصبح «خليجي 27» هي المحطة التاسعة. سجلات الأخضر خليجياً:



• تُوج باللقب 3 مرات: خليجي 12 (1994)، خليجي 15 (2002)، خليجي 16 (2003)



• وحل وصيفًا 7 مرات: أعوام 1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014، 2019



• وكان آخر لقب يعود إلى عام 2003، أي قبل نحو 23 عامًا



طريق في «خليجي 27»:



- السعودية (1–0) الكويت.



- السعودية (3–0) عُمان.



- السعودية (2–0) العراق.



- السعودية (3-2) قطر.