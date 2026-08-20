أعلن نادي الاتحاد انتهاء مهمة فهد سندي رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي، مع استكمال وزارة الرياضة الإجراءات النظامية للمرحلة الثانية من نقل ملكية الأندية.



وأكد الاتحاد في بيانه أنه ضمن إعادة تشكيل منظومة الملكية والحوكمة، تنتهي فترة سندي. وقدمت إدارة الشركة الشكر والتقدير له على ما بذله من جهد والتزام في خدمة النادي، متمنية له دوام التوفيق.



وشدد البيان على أن النادي يتطلع إلى المرحلة القادمة بهيكلة جديدة تعزز استدامة النادي وتنافسيته بما يليق بمكانته وتاريخه.



يذكر أن وزارة الرياضة، أعلنت البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، التي تمثل 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة (الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر)، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحلّ مجالس إدارات تلك المؤسسات بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة.



وتمثل هذه الخطوة المرحلة الثانية من مراحل نقل ملكية الأندية الأربعة، في إطار استكمال مسار التحول نحو نموذج ملكية يعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرسخ أسس الحوكمة المؤسسية، ويدعم استدامتها ونموها على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية.