«معرض ويسكونسن» بأمريكا يتحول إلى ساحة فوضى.. والشرطة توقف 7 أشخاص

تحول معرض ولاية ويسكونسن الأمريكية إلى ساحة للفوضى والاشتباكات الجماعية خلال ساعاته الأخيرة، بعدما اندلع شجار واسع شارك فيه عشرات الأشخاص، معظمهم من المراهقين والشبان، ما أثار حالة من الهلع بين رواد المعرض ودفع عدداً منهم إلى الفرار من مناطق الاشتباك.

فوضى في الساعات الأخيرة

وأعلنت الشرطة توقيف 7 أشخاص على خلفية سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها أرض المعرض في مدينة ويست أليس، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة مشاهد عنيفة لعشرات المتشاجرين وهم يتبادلون اللكمات والركلات، ويدخلون في مطاردات امتدت إلى منطقة المطاعم.

لكمات وركلات ومطاردات

وأظهر أحد المقاطع مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس سوداء وهم يعتدون بالضرب والركل على رجل كان ملقى على الأرض، فيما وثق مقطع آخر سقوط أحد المتشاجرين وارتطام رأسه بالأرضية الخرسانية.

وامتدت الفوضى لمسافة مئات الياردات داخل أرض المعرض، بينما حاول بعض الحاضرين التدخل لحماية أشخاص سقطوا أرضاً وإبعاد المتشاجرين عنهم.

الشرطة في مرمى الفوضى

ومع تصاعد الاشتباكات، سارع عدد كبير من الزوار إلى مغادرة مناطق الشجار، فيما أصيب أحد أفراد الشرطة بجسم مجهول، دون أن تكون إصابته خطيرة.

ولم تُسجل إصابات أخرى، وفق المعلومات التي أعلنتها السلطات.

ولم تكشف الشرطة عن هويات الموقوفين السبعة أو أعمارهم، كما لم تعلن حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع المشاجرات، أو ما إذا كانت هناك صلة بين أطرافها.

وأكد مسؤولو معرض ولاية ويسكونسن أن الاضطرابات وقعت خلال الساعات الأخيرة من اليوم الختامي، مشددين على أنها لا تعكس الأجواء العامة التي سادت الفعالية طوال أيامها الـ11، والتي استقطبت مئات الآلاف من الزوار.

إجراءات أمنية إضافية

وكانت إدارة المعرض قد اتخذت قبل الواقعة إجراءات أمنية إضافية، من بينها فرض قيود على دخول من تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو أقل دون مرافق بالغ خلال فترة ما بعد الظهر، إلى جانب تعزيز انتشار أفراد الشرطة والأمن داخل أرض المعرض.

فعالية جماهيرية كبرى

ويُعد معرض ولاية ويسكونسن، الذي يقام سنوياً في مدينة ويست أليس قرب ميلووكي، من أبرز الفعاليات الجماهيرية في الولاية، إذ يجمع بين العروض الترفيهية والمسابقات والأنشطة العائلية والمطاعم والألعاب، ويستقطب أعداداً كبيرة من الزوار على مدار أيامه.