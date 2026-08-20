تنطلق مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين بلقاء يجمع الفيحاء والهلال، اليوم (الخميس)، الساعة 9:00 مساء على استاد مدينة المجمعة الرياضية، وسط طموحات مختلفة بين صاحب الأرض الباحث عن التعويض، والضيف الساعي لمواصلة بدايته القوية في المسابقة.

ويدخل فريق الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة، معتمداً على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم كريم بنزيما إلى جانب سيرجي سافيتش وروبن نيفيز، فيما يقود الخط الخلفي كل من خاليدو كوليبالي وعلي لاجامي ومتعب الحربي ومحمد محزري، وفي حراسة المرمى ياسين بونو.

في المقابل، يطمح الفيحاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض تعثره في الجولة الافتتاحية، ويعتمد الفريق على مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الخطورة، وتشير التشكيلة المتوقعة للبرتقالي إلى مشاركة موسكيرا في حراسة المرمى، وأمامه البقعاوي، أوليفيرا، الرشيدي وبامسعود، وفي خط الوسط القحطاني، هوغو، سيميدو وساكالا، بينما يقود الهجوم غانفولا وجيسون.

ويقود الهلال فنياً المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي يسعى إلى مواصلة البداية القوية للفريق، بينما يتولى البرازيلي فابيو كاريلي قيادة الفيحاء، ويأمل في قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية، أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وتمنح المواجهات السابقة أفضلية واضحة للهلال، الذي فرض تفوقه في عدد كبير من لقاءات الفريقين، فيما يسعى الفيحاء إلى استغلال إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره من أجل كسر هذه الأفضلية وتحقيق نتيجة تعيد الفريق إلى طريق الانتصارات.

وتحمل المباراة تحدياً خاصاً للفيحاء، الذي يعول على سرعة ساكالا وخطورة جيسون وغانفولا في الخط الأمامي، في الوقت الذي يمتلك فيه الهلال قوة هجومية كبيرة بقيادة بنزيما، مع وجود أسماء مميزة في وسط الملعب قادرة على صناعة الفارق.

وبين قوة الهلال ورغبة الفيحاء في التعويض، تبدو المواجهة مفتوحة على احتمالات عدة، في لقاء يجمع طموح صاحب الأرض الباحث عن أول انتصار، ورغبة «الزعيم» في مواصلة حصد النقاط وتعزيز انطلاقته في دوري روشن السعودي.

مباراة الليلة

الفيحاء - الهلال

9:00 مساء