كشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد عن اقتراب النادي من إعلان التعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، بعد نهاية علاقته التعاقدية مع ناديه السابق الأهلي.



وأكد المصدر لـ«عكاظ» أن الصراع الداخلي بين الشركة الربحية وغير الربحية انعكس سلباً على إبرام التعاقدات للموسم الحالي، بسبب تشابك المهام والسلطات.



وأضاف: «كنا نأمل تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على بطولات الموسم الحالي، لكن عقبة انتقال الملكية وضعت لنا عقبة وعرقلت العمل الفني، بسبب رفضهم توفير المبالغ المالية اللازمة لإتمام الصفقات».



وكشف المصدر أن النادي تلقى وعوداً بنقل ملكية النادي لمستثمر فور إعلان انتقال ملكية نادي الهلال، لذلك تم تأجيل كل الصفقات المقررة الصيف الماضي.



كما طالب مسؤول في مجلس إدارة الشركة الربحية بـ«بيع موسى ديابي ورايكوفتش»، والتعاقد مع مدرب صربي أو مكسيكي بإمكانات أقل من المدرب الألماني ينز فيسنغ، لتوفير مبالغ الصفقات الجديدة.



وأوضح المصدر أن السيولة المالية يتم توفيرها بناءً على المستحقات المستقبلية للنادي من مداخيله، وبناء عليها يحصل النادي على تمويل من صندوق الاستثمارات، حاله حال أندية الهلال والأهلي والنصر.