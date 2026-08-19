تغلب الخلود على مستضيفه جدة بنتيجة (5-0)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي جدة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2026-2027.



افتتح الخلود المباراة مبكراً عن طريق إيكر كورتاغارينا الذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 3 و16 و27، فيما أضاف كوبا دا كوستا الهدف الرابع عند الدقيقة 40.



وفي الشوط الثاني تمكن جوجا من تسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 46.



وبهذه النتيجة حجز الخلود مقعده في دور الـ16 من البطولة، منتظرًا ما ستسفر عنه قرعة الدور القادم التي ستُجرى غداً لتحديد منافسه القادم في المسابقة.