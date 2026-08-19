أعلن تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة ديانا، عزمه إصدار كتاب جديد في سبتمبر القادم، قال إنه يهدف إلى «قول الحقيقة» عن حياة شقيقته الراحلة، وذلك مع اقتراب الذكرى الـ30 لوفاتها في حادث سير بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويصدر كتاب «أغنية البجعة: ديانا، شقيقتي» (Swan Song: Diana, My Sister) في بريطانيا ودول أخرى في 22 سبتمبر، على أن يُترجم إلى 12 لغة.

ذكريات الأسبوع المأساوي

وقالت دار «بينغوين راندوم هاوس» للنشر، في بيان، إن سبنسر «يروي القصة المذهلة لحياته مع ديانا والأسبوع المأسوي الذي شهد وفاتها»، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها إيرل سبنسر بصراحة وبإسهاب عن شقيقته.

وقال سبنسر إنه، مع اقتراب الذكرى الـ30 لوفاة ديانا المأسوية، تلقى مجدداً طلبات كثيرة لإجراء مقابلات للحديث عن شقيقته، مضيفاً أن ذلك أقنعه بتدوين أفكاره وذكرياته بنفسه «لمرة واحدة وإلى الأبد».

قول الحقيقة

واعتبر سبنسر أن كثيراً من الآراء المتداولة عن ديانا «مبنية على أكاذيب أصبحت، مع مرور الزمن، مقبولة كحقائق»، مؤكداً رغبته في «التحدث باسم ديانا، والقيام بذلك بأسلوب إيجابي وصريح».

وشدد على أن هدف الكتاب هو قول الحقيقة عن ديانا من منظور شقيقها، معرباً عن أمله في أن يثير اهتمام الشباب الذين لا يتذكرونها في أوج شهرتها.

رحيل في باريس

وكانت ديانا قد لقيت حتفها في حادث سير داخل نفق ألما في باريس في أغسطس 1997، ومعها عماد «دودي» الفايد، الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية، وهو نجل الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.

ووصف سبنسر شقيقته الراحلة بأنها كانت تتمتع بشخصية فريدة وديناميكية، مليئة بالحب والكاريزما، لكنها كانت تفتقر بشدة إلى الثقة بالنفس، مشيراً إلى أنها خاضت الحياة بكل ما أوتيت من قوة، وتركت العالم مكاناً أفضل بكثير.

واعتبر الناشر دانيال بنيارد أن الكتاب «ذو أهمية تاريخية»، إذ يروي سيرة إحدى أبرز الشخصيات في القرن الـ20 وأكثرها قيمة من الناحية الثقافية.