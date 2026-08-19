ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة في كولومبيا إلى 304 قتلى، فيما بلغ عدد المصابين 4548، والمفقودين 426.

وأوضحت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا أن الزلزال ألحق أضراراً بـ134342 منزلاً، ودمر 29554 منزلاً آخر، فيما انهار 267 مبنى متعدد الطوابق، كما طالت الأضرار 303 منشآت صحية و3443 منشأة تعليمية و3905 منشآت عامة، إلى جانب 413 مقطعاً من الطرق و86 نظاماً لإمدادات المياه و49 جسراً للطرق و13 جسراً للمشاة و5 مطارات.

وأعلن رئيس كولومبيا أبيلاردو دي لا إسبرييا أن التقديرات الأولية للأضرار الناتجة عن الزلزال تقدّر بنحو 10 مليارات دولار.

وكان زلزال بلغت قوته 7.4 درجة قد ضرب صباح 10 أغسطس منطقة بالقرب من بلدية سان خوسيه ديل بالمار في مقاطعة تشوكو، وشعر بالهزات سكان مناطق واسعة من كولومبيا والدول المجاورة.