نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، خلال الأسبوع الماضي، في تنسيق أربع عمليات استئصال أعضاء من متبرعين متوفين دماغياً، أسهمت في إنقاذ حياة 14 مريضاً، بينهم أربعة أطفال، منهيةً معاناتهم مع أمراض الفشل العضوي. وجاءت هذه الجهود بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية داخل المملكة وخارجها، شملت مستشفى جون هوبكنز أرامكو بالظهران، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى رفحاء المركزي، إضافة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وشملت العمليات ثلاث زراعات قلب كان أحدها لطفل أنهت معاناته مع الفشل القلبي، وثلاث زراعات كبد من بينها عملية لطفل يعاني من فشل كبدي، إضافة إلى زراعتين للرئة لمريضين آخرين، وخمس عمليات زراعة كلى أنهت معاناة طفلين ومريضين آخرين مع الفشل الكلوي وجلسات الغسل، فضلاً عن عملية زراعة كلية وبنكرياس لمريض أنهت معاناته مع فشل البنكرياس والفشل الكلوي.

وأكد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن هذا النجاح جاء نتيجة للتعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، مشيداً بجهود إدارة الإخلاء الطبي الجوي والفرق الطبية المشاركة، ومعبراً عن امتنانه لعوائل المتبرعين الذين آثروا التبرع بأعضاء ذويهم، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.