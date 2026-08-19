يحل رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» والمشرف على صحيفة سعودي جازيت الزميل جميل الذيابي، ضيفاً على برنامج «رحلة إعلامي»، الذي تطلقه مبادرة سفراء الإعلام لنقل التجارب المهنية إلى الأجيال الإعلامية الصاعدة، عبر حوارات تستعيد أبرز محطات المسيرة، وما رافقها من تحديات وتحولات في صناعة الصحافة والإعلام.

ويشارك الذيابي في باكورة لقاءات البرنامج، إلى جانب الزميلين: رئيس تحرير «عرب نيوز» فيصل عباس، والإعلامي والصحفي في قناة «العربية» محمد الطميحي، ضمن سلسلة تضم أكثر من 15 جلسة حوارية، تفتح المجال أمام الاستفادة من خبرات إعلامية متنوعة للحديث عن تجاربها، وتحولات المهنة، وتغير أدواتها ومنصاتها.

ويركز «رحلة إعلامي» على بناء جسر معرفي بين أصحاب التجارب والأجيال الصاعدة، من خلال نقل المعرفة المهنية كما صنعتها الممارسة، واستعراض التحديات والدروس التي أسهمت في تشكيل مسارات إعلامية مؤثرة.

ويغطي البرنامج مجالات الصحافة والتحرير، والإعلام المرئي، وصناعة المحتوى والمنصات الرقمية، في إطار توجه مبادرة سفراء الإعلام نحو استثمار الخبرات الوطنية، وتوسيع معرفة المهتمين بالمجال، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.