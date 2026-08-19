أكد النادي الأهلي استمرار مجلس إدارة شركة النادي في أداء مهامه ومسؤولياته، موضحاً أن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية إلى صندوق الاستثمارات العامة لا يترتب عليها أي تغيير في تشكيل مجلس إدارة الشركة أو استمرارية أعماله.



وأوضح الأهلي، في بيان إعلامي أصدره اليوم (الأربعاء)، تعليقاً على إعلان وزارة الرياضة بشأن البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية إلى صندوق الاستثمارات العامة، أن الإجراءات المعلنة تتعلق بالمؤسسة غير الربحية ومجلس إدارتها.



وأشار النادي إلى أن مجلس إدارة شركة الأهلي سيواصل ممارسة مسؤولياته وفق الأطر التنظيمية والحوكمة المعتمدة، في ظل تمديد فترة المجلس الحالي لمدة 90 يوماً اعتباراً من 17 يوليو 2026، بما يضمن استمرارية أعمال المجلس وانتظام سير أعمال النادي وخططه وبرامجه خلال هذه المرحلة.



وشدد الأهلي على التزامه بمواصلة العمل وفق مستهدفاته وخططه المعتمدة، بما يحافظ على استقرار منظومة العمل ويعزز مسيرة النادي وتطلعاته خلال المرحلة القادمة.



ويأتي توضيح الأهلي بعد إعلان وزارة الرياضة، اليوم (الأربعاء) 19 أغسطس، البدء في إجراءات نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، في خطوة ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بأندية الشركات.