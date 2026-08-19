تجاوز عدد المصابين بفايروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة، فيما يواجه البلد أكبر تفشٍّ للفايروس في تاريخه، وفق أحدث بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأفادت البيانات بتسجيل 5021 إصابة مؤكدة، بينها 2378 وفاة، منذ الإعلان في مايو الماضي عن التفشي الـ17 للفايروس في البلاد، الذي طال مناطق في شمال وشرق الكونغو الديمقراطية، حيث تعاني من ضعف البنية الصحية وانتشار الجماعات المسلحة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار ارتفاع خطر انتشار الوباء محلياً ودولياً، فيما تواجه جهود احتواء التفشي صعوبات، بينها رفض بعض السكان الخضوع للفحوصات.

وكان تفشٍّ بين 2018 و2020 قد أودى بحياة 2299 شخصاً من أصل 3381 إصابة مؤكدة، وفق منظمة الصحة العالمية.