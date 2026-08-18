أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم (الثلاثاء)، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر.



وقالت مديرة إدارة الاتصال الإستراتيجي في وزارة الخارجية غفراء الهاملي في بيان نشر على حساب الوزارة في «إكس»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، وتؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.



وأوضحت أنه في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، حتى إشعار آخر، مشددة على أن دولة الإمارات تظل ملتزمة بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.



في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين بالستيين قادمين من إيران، موضحة أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، بينما سقط الثاني في المياه الإقليمية.



وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.



وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد قالت في وقت سابق إن منظومات الدفاع الجوي رصدت تهديداً صاروخياً على الدولة، داعية إلى متابعة التحذيرات والمستجدات من المصادر الرسمية.



وذكرت الوزارة في بيان على حسابها في «إكس» أنه «في حال سماع أي أصوات، فإنها ناتجة عن عمليات تصدٍّ، واعتراض منظومات الدفاع الجوي»، مؤكدة أنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد، بما يضمن حماية سيادة الدولة وأمنها واستقرارها».