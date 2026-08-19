ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة منطقة فلوريس في إندونيسيا اليوم (الأربعاء)، وفقًا لمركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد).

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.