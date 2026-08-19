ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة منطقة فلوريس في إندونيسيا اليوم (الأربعاء)، وفقًا لمركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد).
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة منطقة فلوريس في إندونيسيا اليوم (الأربعاء)، وفقًا لمركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد).
وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
A magnitude 5.7 earthquake struck the Flores region in Indonesia today (Wednesday), according to the German Research Centre for Geosciences (GFZ).
The center clarified that the earthquake occurred at a depth of 10 kilometers below the Earth's surface.